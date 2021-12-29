Топ-7 локаций для новогодних фото и видео в Иркутске

Вместе с «МегаФоном» выясняем, где сделать яркие снимки и как быстро поделиться ими в соцсетях.

Уже решили, как будете встречать Новый год? Сидеть у телевизора и поедать салаты, конечно, классика, но… скучновато! А ведь самая волшебная ночь в году точно должна запомниться. Предлагаем топ-7 праздничных мест в Иркутске, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Ну как же без ярких фотографий! Обязательно захочется поделиться впечатлениями от праздника в соцсетях или поздравить родных и близких по видеозвонку. В этом поможет «зеленая» сим-карта с самым быстрым мобильным интернетом в регионе - а такой, по версии международной независимой компании Ookla, - у «МегаФона».

«Комсомолка» прогулялась по городу, чтобы оценить, где лучше всего встретить бой курантов и удобно ли делиться эмоциями в соцсетях, используя смартфон и мобильный интернет.

Сквер имени Кирова

Сквер имени Кирова, тут и главная 25-метровая красавица елка и ледовый городок.

Лучше места для новогодних селфи и не придумать! Тут и главная 25-метровая красавица елка, одна из самых высоких в стране, и ледовый городок, в котором живут Водяной, Баба-яга, Кощей Бессмертный и другие сказочные персонажи, и яркое красивое освещение. А в праздничную ночь прогремит салют! Красивые и захватывающие сторис обеспечены.

Остров Конный

Тоже любимое место иркутян в новогоднюю ночь и каникулы. На Конном есть чем заняться всей семьей: покататься на колесе обозрения или встать на коньки на огромном катке, согреться горячим чаем в уютных кафе, пофотографироваться на флне 14-метровой елки и с ледовыми персонажами мультфильмов. Вас встретят кот Матроскин, Щелкунчик, Илья Муромец, Говорун и Ушан из мультфильма «Тайны третьей планеты», Умка, Львенок, Чиполлино, котенок Гав и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой!

Красивые и захватывающие сторис обеспечены.

Остров Юность

В двух шагах от Конного еще одно популярное в Иркутске местечко. На острове Юность всегда приятно погулять на свежем воздухе, полюбоваться заснеженными деревьями, Ангарой и сделать красивые снимки для аккаунтов в соцсетях. Горожане охотно устраивают здесь фотосессии в любое время года, и в новогодние выходные тоже.

Всегда приятно погулять на свежем воздухе, полюбоваться заснеженными деревьями и сделать красивые снимки для аккаунтов в соцсетях.

Залив Якоби

Ледовый городок обычно появляется и на Якоби. Погулять здесь - особенное удовольствие. Пейзажи залива завораживают, яркая иллюминация так и манит снять ее на видео и создать в сторис праздничное настроение для подписчиков, а кафе в пикник-парке обеспечит сытный перекус после веселой прогулки на морозе.

Яркая иллюминация так и манит снять ее на видео и создать в сторис праздничное настроение для подписчиков.

130-й квартал

Ну и как не заглянуть в Новый год в 130-й квартал? Центр города, самое проходное место, полно ресторанов и кафе, на улице играют музыканты, повсюду разноцветные гирлянды, нарядные елки и ледяные скульптуры… Каждую зиму иркутяне замечают тут что-то новенькое, торопятся запечатлеть и поделиться в интернете. Благо, скорость позволяет!

Ну и как не заглянуть в Новый год в 130-й квартал

Верхняя набережная

В других районах тоже есть приятные для отдыха местечки. Чего только стоит набережная в Лисихе. Она и сама по себе «инстаграмная», с красивыми зданиями, похожими на европейские, и ресторанчиками, а когда темнеет, зажигается красивая иллюминация.

«Инстаграмная» Верхняя набережная.

Парк Комсомольский

А этот парк находится в Ленинском округе, так что местным жителям даже не обязательно ехать в центр города, чтобы встретить Новый год на свежем воздухе. Через полчаса после боя курантов здесь тоже прогремит красочный праздничный салют! Любоваться залпами иркутяне будут 5 - 7 минут - отличное настроение и яркие кадры обеспечены!

ВАЖНО

Мобильный интернет не подведет

Сделать новогодние фото и видео - это полдела, нужно еще быстро поделиться ими с родными и друзьями, пока впечатления свежие! Мы проверили и убедились, что на всех праздничных точках в Иркутске мобильный 4G-интернет «МегаФона» работает отлично: средняя скорость скачивания в сети - 33,8 Мбит/с. А это значит, что ничто не омрачит вашего общения с близкими в соцсетях!

КСТАТИ

В ночь с 31 декабря 2020-го на 1 января 2021-го, иркутяне активно пользовались интернет-трафиком в популярных праздничных локациях, чем в предыдущий Новый год. Об этом рассказали аналитики «МегаФона».

Так, на сквере Кирова абоненты за сутки потребили на 35% больше гигабайтов интернет-трафика, чем годом ранее. Причина в пандемии - из-за ограничений многие не смогли поехать в гости к родным, и поэтому чаще делились эмоциями и общались по телефону и в соцсетях.

Мы проверили и убедились, что на всех праздничных точках в Иркутске мобильный 4G-интернет «МегаФона» работает отлично.

В целом в новогодние каникулы, с 1 по 11 января 2021-го, иркутяне скачали на праздничных локациях на 40% больше мобильного интернета, чем в предыдущий год.

А сейчас, в предновогодние дни, трафик в тех же точках заметно вырос. Особенно в сквере Кирова - аж в три раза.