Как работают больницы и поликлиники в новогодние праздники 2022 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как работают больницы и поликлиники в новогодние праздники 2022 в Иркутске, интересуются многие. Конечно, хочется, чтобы ничего не омрачило долгие выходные, но на экстренный случай лучше быть во всеоружии и заранее записать контакты и график работы медучреждений.

Так, первое - это горячая линия по коронавирусу. Минздрав Приангарья опубликовал номера всех больниц и поликлиник, по которым можно будет звонить, если заподозрили у себя COVID-19. Список смотрите ниже.

А теперь о том, как в целом работают больницы и поликлиники в новогодние праздники 2022 в Иркутске. Кабинеты неотложной медпомощи, а также амбулаторные ковидные центры принимают пациентов ежедневно с 30 декабря по 9 января. Обычный график у участковых терапевтов и педиатров, врачей-специалистов, сотрудников лечебно-диагностических, перевязочных и процедурных кабинетов, но только в дни со 2 по 6 января, а еще 8 января 2022-го. В те же даты дежурят стоматологи, акушеры-гинекологи, психиатры, наркологи, фтизиатры, дерматовенерологи.

Как работают больницы и поликлиники в новогодние праздники 2022 в Иркутске, уже известно. А что насчет вакцинации? Напомним, сделать прививку в каникулы в Иркутске можно будет уже со 2-3 января. Пункты работают в разных районах города - в медучреждениях, вузах, торговых центрах.

КОНКРЕТНО

"Горячая линия" по COVID-19

Иркутск

Областной гериатрический центр 8(3952) 43-80-15

Больница №1(3952) 43-80-06

Больница №3(3952) 43-80-13

Поликлиника №4(3952) 43-80-25

Больница №5(3952) 43-51-77

Больница №6(3952) 43-82-40

Больница №8(3952) 43-50-74

Больница №9(3952) 43-80-02

Больница №10(3952) 43-80-04

Поликлиника №11(3952) 43-82-56

Поликлиника №15(3952) 43-82-42

Поликлиника №17(3952) 43-82-54

Детская поликлиника №1(3952) 43-82-61

Детская поликлиника №2(3952) 43-88-71

Детская поликлиника №3(3952) 43-84-89

Детская поликлиника №6(3952) 43-82-64

Медико-санитарная часть №2 (3952) 43-80-11

«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»(3952) 43-50-76

Иркутская районная больница (3952) 43-51-87