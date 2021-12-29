Как работают больницы и поликлиники в новогодние праздники 2022 в Иркутске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Как работают больницы и поликлиники в новогодние праздники 2022 в Иркутске, интересуются многие. Конечно, хочется, чтобы ничего не омрачило долгие выходные, но на экстренный случай лучше быть во всеоружии и заранее записать контакты и график работы медучреждений.
Так, первое - это горячая линия по коронавирусу. Минздрав Приангарья опубликовал номера всех больниц и поликлиник, по которым можно будет звонить, если заподозрили у себя COVID-19. Список смотрите ниже.
А теперь о том, как в целом работают больницы и поликлиники в новогодние праздники 2022 в Иркутске. Кабинеты неотложной медпомощи, а также амбулаторные ковидные центры принимают пациентов ежедневно с 30 декабря по 9 января. Обычный график у участковых терапевтов и педиатров, врачей-специалистов, сотрудников лечебно-диагностических, перевязочных и процедурных кабинетов, но только в дни со 2 по 6 января, а еще 8 января 2022-го. В те же даты дежурят стоматологи, акушеры-гинекологи, психиатры, наркологи, фтизиатры, дерматовенерологи.
Как работают больницы и поликлиники в новогодние праздники 2022 в Иркутске, уже известно. А что насчет вакцинации? Напомним, сделать прививку в каникулы в Иркутске можно будет уже со 2-3 января. Пункты работают в разных районах города - в медучреждениях, вузах, торговых центрах.
КОНКРЕТНО
"Горячая линия" по COVID-19
Иркутск
Областной гериатрический центр 8(3952) 43-80-15
Больница №1(3952) 43-80-06
Больница №3(3952) 43-80-13
Поликлиника №4(3952) 43-80-25
Больница №5(3952) 43-51-77
Больница №6(3952) 43-82-40
Больница №8(3952) 43-50-74
Больница №9(3952) 43-80-02
Больница №10(3952) 43-80-04
Поликлиника №11(3952) 43-82-56
Поликлиника №15(3952) 43-82-42
Поликлиника №17(3952) 43-82-54
Детская поликлиника №1(3952) 43-82-61
Детская поликлиника №2(3952) 43-88-71
Детская поликлиника №3(3952) 43-84-89
Детская поликлиника №6(3952) 43-82-64
Медико-санитарная часть №2 (3952) 43-80-11
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»(3952) 43-50-76
Иркутская районная больница (3952) 43-51-87