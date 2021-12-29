Где запускать фейерверки в новогодние праздники 2022 в Иркутске
Фото: Влад КОМЯКОВ
Где запускать фейерверки в новогодние праздники 2022 в Иркутске? Обычно салюты гремят во дворах, но это не всегда безопасно. Для того чтобы новогодние петарды не залетели соседям на балконы и не случилось пожара (а такое ЧП на днях было в пятиэтажке на бульваре Рябикова - хорошо, что хозяева вовремя затушили огонь), специалисты подготовили для салютов отдельные площадки. Всего их в регионе 60.
- С 27 декабря в регионе введен особый противопожарный режим, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области. - Устанавливается запрет на применение пиротехники вне специально определенных площадок и мест, где это не запрещено законом.
Так, расстояние должно быть не меньше 20 метров от зданий, и тем более нельзя устраивать салюты вблизи от людей и животных. Где запускать фейерверки в новогодние праздники 2022 в Иркутске, читайте ниже.
КОНКРЕТНО
Где запускать фейерверки в новогодние праздники 2022 в Иркутске
ул. Авиастроителей, 47
стадион «Локомотив»
парк «Комсомольский»
ул. Норильская, 1
пустырь по бульвару Рябикова, между домами №№ 56, 101
р-н. ледокола «Ангара»
ул. Ленина, 14 Б
ул. Шевцова, 136 А
Байкальское кольцо, со стороны плотины ГЭС
ул. Маршала Конева, 30
пер. Академика Окладникова, 2 1/0
бул. Рябикова, 13 Г (пустырь около стадиона «Рекорд»)
ул. Доржи Банзарова, 1 А (пустырь у въезда перед ООО «Масложиркомбинат»)
ул. Маршала Конева, 22 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 28»)
мкрн. Первомайский, 10 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 6»)
мкрн. Первомайский, 57 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 35»)
мкрн. Университетский (пустырь за ООТ «Гуманитарный центр»)
ул. Геологов, 8 и ул. Академическая, 11
Пустырь на территории пляжа Якоби
Мкрн. Юбилейный, 50 (спортплощадка)
Мкрн. Юбилейный 101 (спортплощадка)
ул. Бородина, 57 (пустырь напротив ФГУП «ВНИИФТРИ»)