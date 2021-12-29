Где запускать фейерверки в новогодние праздники 2022 в Иркутске Фото: Влад КОМЯКОВ

Где запускать фейерверки в новогодние праздники 2022 в Иркутске? Обычно салюты гремят во дворах, но это не всегда безопасно. Для того чтобы новогодние петарды не залетели соседям на балконы и не случилось пожара (а такое ЧП на днях было в пятиэтажке на бульваре Рябикова - хорошо, что хозяева вовремя затушили огонь), специалисты подготовили для салютов отдельные площадки. Всего их в регионе 60.

- С 27 декабря в регионе введен особый противопожарный режим, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области. - Устанавливается запрет на применение пиротехники вне специально определенных площадок и мест, где это не запрещено законом.

Так, расстояние должно быть не меньше 20 метров от зданий, и тем более нельзя устраивать салюты вблизи от людей и животных. Где запускать фейерверки в новогодние праздники 2022 в Иркутске, читайте ниже.

КОНКРЕТНО

Где запускать фейерверки в новогодние праздники 2022 в Иркутске

ул. Авиастроителей, 47

стадион «Локомотив»

парк «Комсомольский»

ул. Норильская, 1

пустырь по бульвару Рябикова, между домами №№ 56, 101

р-н. ледокола «Ангара»

ул. Ленина, 14 Б

ул. Шевцова, 136 А

Байкальское кольцо, со стороны плотины ГЭС

ул. Маршала Конева, 30

пер. Академика Окладникова, 2 1/0

бул. Рябикова, 13 Г (пустырь около стадиона «Рекорд»)

ул. Доржи Банзарова, 1 А (пустырь у въезда перед ООО «Масложиркомбинат»)

ул. Маршала Конева, 22 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 28»)

мкрн. Первомайский, 10 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 6»)

мкрн. Первомайский, 57 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 35»)

мкрн. Университетский (пустырь за ООТ «Гуманитарный центр»)

ул. Геологов, 8 и ул. Академическая, 11

Пустырь на территории пляжа Якоби

Мкрн. Юбилейный, 50 (спортплощадка)

Мкрн. Юбилейный 101 (спортплощадка)

ул. Бородина, 57 (пустырь напротив ФГУП «ВНИИФТРИ»)