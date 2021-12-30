Как работает ЖКХ в новогодние праздники 2021 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впереди длинные новогодние каникулы. Целых 10 дней можно отдыхать и проводить время с близкими. А чтобы ничего не испортило приятных моментов, лучше быть во всеоружии и держать под рукой список телефонов разных служб. Рассказываем, как работает ЖКХ в новогодние праздники 2021 в Иркутске.

Что делать, если, например, случится что-то экстренное в квартире - отключится электричество или прорвет трубу? Выручат сотрудники коммунальных служб. Звонить можно в свои управляющие компании, но если ответа нет, то помогут по одному из общих номеров. Как работает ЖКХ в новогодние праздники 2021 в Иркутске, уже известно.

Словом, специалистам ЖКХ в новогодние праздники 2021 в Иркутске скучать некогда. Отметим, что в эти дни усиленном режиме дежурят и спасатели, и полицейские. Если приключилось ЧП, обращайтесь в службу спасения или по номерам, указанным ниже.

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ЖКХ

- горячая линия мэрии - (3952) 52-00-25;

- единая диспетчерская служба Иркутска - (3952) 520-112.

Полиция и МЧС

- Единая служба спасения – 01 - городской, 112 - мобильный.

- МЧС Иркутской области -(3952) 39-99-99;

- дежурная часть МО МВД России «Иркутское» -(3952) 21-68-05;

- дежурная часть ГИБДД Иркутской области -(3952) 21-27-99.

- Байкальский поисково-спасательный отряд -(3952) 70-69-80;

- дорожная служба Упрдор «Прибайкалье» -(3952)29-21-39.