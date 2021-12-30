Как в Иркутске будут выдавать пенсии в новогодние праздники 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Важный вопрос, которых интересует многих горожан - как в Иркутске будут выдавать пенсии в новогодние праздники 2022. Будут ли какие-то изменения в графике?

- Нет, ничего нового не предвидится, все будут получать деньги по обычному графику, к которому давно привыкли, - пояснили "КП" в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Так что можно не беспокоиться о том, как в Иркутске будут выдавать пенсии в новогодние праздники 2022.

Ранее во время прямой линии в соцсетях руководитель Министерства социального развития региона Владимир Родионов сообщил, что почта уже с 3 января начнет доставлять пособия по графику, а банки - с 10 января. Задержек быть не должно.

К слову, напомним, что в этом году в нашем регионе на 8,6% вырос прожиточный минимум, а вместе с ним и социальные выплаты.

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