Энергетики объяснили, почему зимой бывают плановые отключения электроэнергии под Иркутском

Аварийные бригады работают круглосуточно, без выходных и праздников. Фото предоставлено пресс-службой «Иркутскэнергосбыта».

В понедельник, 27 декабря, в местном ДК было не протолкнуться. В деревню приехали представители «Иркутской электросетевой компании» и «Иркутскэнергосбыта». В течение нескольких часов они рассказывали, какие работы были проведены энергетиками для подготовки населенных пунктов Иркутского района к зиме, и отвечали на вопросы жителей.

Эмоции людей понять можно. В новых усадьбах зачастую электрическое отопление - единственный источник обогрева. Люди хотя и живут в Сибири, однако альтернативного отопления в домах не предусматривают: сейчас в деревнях почти не увидеть крыш с трубой от традиционной печи, лишь за редким исключением некоторые предусматривают твердотопливные котлы. Так что если происходит сбой, то становится холодно.

- Мы купили дом по улице Малиновой прошлым летом и не думали, что столкнемся с такими сложностями, - рассказала «Комсомолке» одна из жительниц. - Последние две недели каждый день отключают электроэнергию, а у нас «теплые полы».

Энергетики подтверждают, только за полгода улица «разрослась», появились соседи, потребление выросло в разы. Опережать стремительный рост населения пока не получается.

Более 3,5 тысячи новых потребителей присоединили в 2021 году только в Уриковском муниципальном образовании. Фото предоставлено пресс-службой «Иркутскэнергосбыта».

За год - 3500 новых потребителей

В Уриковском муниципальном образовании, в котором расположены такие крупные населенные пункты, как Урик, Хомутово, Грановщина, Оёк, проживает 23 тысячи человек. Однако они потребляют столько электроэнергии, сколько половина 700-тысячного города Иркутска. Или как одна треть мощности Иркутской ГЭС. Удивительно, но это факт.

- Если в 2020 году мы подключили 2,5 тысячи новых клиентов, то в этом уже 3,5 тысячи, - рассказывает директор филиала «Восточные электрические сети» «Иркутской электросетевой компании» Александр Щекин. - А в августе-сентябре мы столкнулись с тем, что количество потребляемой электроэнергии на одно домовладение (не новое) выросло на 33% (ранее ежегодно было +5%). На отдельных улицах, например, на той же Малиновой, мы наблюдали рост на 69%. Таких абонентов выявили более тысячи. Притом летом, не зимой. Процесс неестественный, они никогда столько электроэнергии не использовали. Оборудование не было рассчитано на запредельные нагрузки.

Такие цифры энергетики связывают, в том числе, с серым майнингом. Для выработки криптовалюты нужно столько ресурса, что хватит на маленькое предприятие. Центры питания загружены полностью и работают на пределе. Отсюда периодически и возникают аварийные отключения электроэнергии. И главная причина этого - официально - превышение потребителями установленной мощности (обычно это положенные льготные 15 киловатт, которые подключают при покупке дома).

- Пришлось экстренно заменить 40 подстанций на более мощные, а также линии, которые имеют высокую пропускную способность, - продолжил Александр Щекин. - И это тоже требует планового отключения. Почему раньше не сделали? По результатам прошлой зимы, мы проделали большую работу, реализовав крупные проекты по модернизации и реконструкции объектов электросетевого хозяйства (см. КОНКРЕТНО). Сейчас проблемы возникают на тех участках, которые ранее не вызывали вопросов.

Тем не менее приходится справляться с тем, что есть. Энергетики сформировали дополнительные аварийные бригады и работают круглосуточно. Новый год и праздничные дни - не исключение.

К слову, с аналогическими проблемами сталкиваются и в других территориях. Директор филиала «Южные электрические сети» Алексей Прошутинский пояснил, что в Марковском муниципальном образовании количество новых потребителей в этом году увеличилось на 50% и в то же время здесь установили четыре новых трансформаторных подстанции по 50 мегавольт каждая. Правда, и они уже под завязку.

В декабре специалисты заменили десятки трансформаторов. Фото предоставлено пресс-службой «Иркутскэнергосбыта».

Рекордное количество обращений

Отключение электроэнергии всегда нервирует жителей, даже если оно кратковременное и происходит в летний период. Поэтому так важна обратная связь. Единый энергетический информационно-справочный центр «Иркутскэнергосбыта» работает круглосуточно, операторы готовы ответить на звонки и, конечно, помочь - принять заявку, передать ее восстановительной бригаде сетевой компании, сообщить, почему погас свет и сколько ждать.

- Наш контактный центр работает на всю Иркутскую область и очень востребован. За 11 месяцев 2021 года операторы приняли более 2 миллионов 350 тысяч звонков! Телефоны не умолкают ни на минуту. Только с начала декабря уже зафиксировано свыше 200 тысяч обращений, это на 20% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - рассказал директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов. - Как только поступает звонок с жалобой об отключении электроэнергии, информация сразу же направляется диспетчеру сетевой компании. От него уже получаем все исчерпывающие сведения и передаем ее клиенту.

Андрей Харитонов дополнил, что контакт-центр в этом году был усовершенствован, используются цифровые технологии, которые позволяют принимать больше звонков.

- При аварийном отключении электроэнергии время соединения с оператором может быть увеличено. Не переживайте, призываю зарегистрироваться в «Личном кабинете» «Иркутскэнергосбыта» или установить его мобильную версию, тогда вам будет приходить рассылка по СМС, в мессенджере Viber или push-уведомления, что произошло аварийное или плановое отключение электроэнергии, - акцентировал внимание Андрей Харитонов. К тому же если ваш номер телефона есть в нашей базе, то вам даже не придется ждать ответа оператора, при аварийном отключении, если ваши соседи к нам уже обращались, вам автоматически будет дан ответ по ситуации: причина и ориентировочное время восстановления ресурса.

БДИ!

Внимание, перегрузка

Помимо энергосберегающих технологий - от лампочек до утепления стен - есть еще и такое понятие, как «равномерная загрузка сетей». Важно не допустить, чтобы была перегружена та или иная фаза, когда к ней подключен весь электрообогрев и другая бытовая техника. При превышении разрешенной потребленной мощности происходит отключение электроэнергии. Проконсультироваться по этому вопросу можно с электриком или обратиться с заявкой на увеличение технологической мощности в сетевую компанию, чтобы модернизировать сеть под реальное потребление.

Андрей Харитонов, руководитель «Иркутскэнергосбыта». Фото предоставлено пресс-службой «Иркутскэнергосбыта».

КСТАТИ

- В Хомутово, Грановщине, Урике мы выявили 72 человека, которые занимаются серым майнингом, - поделился Андрей Харитонов. - И это только те люди, по которым мы собрали данные для обращения в суд, чтобы доказать, что они потребляют электроэнергию в промышленных масштабах и отнюдь не для коммунально-бытовых нужд. Таким образом, они забирают электроэнергию у своих соседей, которые в последствии жалуются на низкое напряжение в сети. Фактически же таких предприимчивых жителей больше в несколько раз.

КОНКРЕТНО

Что сделали «Восточные электрические сети» в 2021 году*

* Крупные проекты

В Уриковском муниципальном образовании

- Запустили подстанцию в Столбова мощностью 80 мегаватт.

- Возвели однотрансформаторную подстанцию в Позднякова.

- Установили 90 трансформаторных подстанций, распределительный пункт.

- Сделали более 25 км новых линий 10 киловольт с высокой пропускной способностью, столько же линий реконструировано.

В планах на 2022 год

- Запустить двухтрансформаторную подстанцию в Позднякова мощностью 20 мегаватт, а также от нее распределительное устройство в Урик, Хомутово и Грановщину.

- Заменить трансформаторы на подстанции в Карлуке, что увеличит ее мощность.

А «Южные электрические сети» в Марковском муниципальном образовании

- Запустили новую подстанцию 35 кВ в Маркова с двумя трансформаторами.

- Ввели в эксплуатацию подстанцию «Светлая» в Шелеховском районе, также на 35 кВ.

- В Иркутском районе заработала подстанция «Дачная».

- Проложили новые линии электропередачи.

- Реконструировали трансформаторные подстанции и распределительные пункты с заменой трансформаторов на более мощные.

- Капитально отремонтировали кабельно-воздушные линии.

В планах на 2022 год

- Ввести в эксплуатацию подстанцию 110 кВ «Зеленый берег» с двумя трансформаторами.

- Реконструировать подстанции подстанций «Мельничная падь» и «Изумрудная»;

ГРАФИКА

На 50% больше новых потребителей электроэнергии в Иркутском районе

Год 2020 2021

Абонентов 5257 8164

В зоне ответственности «Южных электрических сетей»

Год 2020 2021

Абонентов 1968 3570 +81%

В зоне ответственности Восточных электрических сетей

Год 2020 2021

Абонентов 2573 3406 +32,3%

ВАЖНО!

Где узнать об аварии

- На сайте / мобильное приложение «Иркутскэнергосбыта» www.sbyt.irkutskenergo.ru в разделе «Отключения» https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6700.html. Далее вводите адрес, тогда появится информация по дому. Или в «Личном кабинете».

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- Горячая линия «Иркутскэнергосбыта» (круглосуточно)

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