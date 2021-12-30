Названы точные даты проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Долгожданная новость для любителей хоккея с мячом. Стали известны точные даты проведения чемпионата мира по бенди в в группе "А" в Иркутске. Как и предполагалось, турнир состоится осенью следующего года.

- Этот чемпионат должен был быть проведен в 2020 году, но дважды переносился из-за пандемии и теперь будет сыгран в Иркутске 9-16 октября 2022 года, - сообщается на сайте Международной федерации бенди (FIB).

Напомним, в прошлом году получилось провести матчи только в группе "В", где победила Венгрия. Форум в группе "А", в которой состязаются самые сильные команды, переносили то на осень 2020-го, то на осень 2021-го. Однако в конце августа выяснилось, что из-за коронавируса шведы и финны не поедут на состязания в Иркутск, а без них, по словам президента Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимира Матиенко, не было смысла устраивать чемпионат.

Болельщикам остается надеяться, что на этот раз состязания лучших в мире хоккеистов все же состоятся в столице Приангарья в запланированные даты.

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