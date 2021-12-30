Готовим дома, как в ресторане: салат с рыбой и красной икрой от Шелеховского рыбзавода.

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Итак, представляем Шелеховский рыбзавод. Предприятие молодое, но уже завоевавшее любовь сибиряков. Какой только рыбы здесь нет! Нерка, кижуч, форель, семга, камбала, щука, окунь, язь, и так далее. Поступает она на завод с Дальнего Востока, севера России, а также из Японии, Канады и Чили. Здесь ее солят, коптят, вялят, делают полуфабрикаты. Особенно покупателям нравится слабосоленая рыба.

Как получить рыбку и икру на дом? При заказе от 2000 рублей - доставка бесплатная.

- Наш водитель привозит заказы в течение дня. Продукция два раза в неделю отправляется в Ангарск, и каждую субботу - в Хомутово, - рассказывает руководитель Шелеховского рыбзавода Нина Попова. - Горячее копчение делаем во вторник, четверг и субботу. Заявки на него принимаем в Viber по номеру 89501133886.

Пикантный салат из рыбы и красной икры от Шелеховского рыбзавода во время нашего "Оливье-шоу" готовит бренд-шеф Артур Мартиросян.

САЛАТ ИЗ РЫБЫ И КРАСНОЙ ИКРЫ ОТ ШЕЛЕХОВСКОГО РЫБЗАВОДА

Готовим дома, как в ресторане: салат с рыбой и красной икрой от Шелеховского рыбзавода.

Ингредиенты:

Салат "Айсберг"

Грейпфрут

Апельсин

Малосольная рыба и красная икра производства Шелеховского рыбзавода

Оливковое масло

Перец чили, соль

Рецепт:

1. Рвем салат руками на кусочки средней величины.

2. Нарезаем рыбу на средние кубики.

3. Очищаем апельсин и кусок грейпфрута, и нарезаем фрукты такими же кусочками, как рыбу.

4. Выкладываем на тарелку листья салата, сверху -цитрусы, рыбу, икру.

5. Добавляем перец чили - в сочетании с цитрусом получится интересный вкус.

6. Солим и сдабриваем оливковым маслом. Салат готов! Приятного аппетита!

Вступай те в группу Шелеховского рыбзавода в Viber или звоните/пишите sms: 8 950 1 133 886

либо приезжайте в магазины по адресу:

г. Шелехов:

пр-т Строителей и Монтажников, 11/3в

4-и микрорайон, павильон на рынке "Лидер"

г. Иркутск

Квартал Стрижи, 9 (м-он Первомайский)

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