Готовим дома, как в ресторане: салат с рыбой и красной икрой от Шелеховского рыбзавода.
Что приготовить на Новый год? Подскажет "Комсомолка" и местные производители! Для вас мы сняли "Оливье-шоу" - это видео-рецепты блюд из натуральных местных продуктов, вкусные и простые в приготовлении!
Итак, представляем Шелеховский рыбзавод. Предприятие молодое, но уже завоевавшее любовь сибиряков. Какой только рыбы здесь нет! Нерка, кижуч, форель, семга, камбала, щука, окунь, язь, и так далее. Поступает она на завод с Дальнего Востока, севера России, а также из Японии, Канады и Чили. Здесь ее солят, коптят, вялят, делают полуфабрикаты. Особенно покупателям нравится слабосоленая рыба.
Как получить рыбку и икру на дом? При заказе от 2000 рублей - доставка бесплатная.
- Наш водитель привозит заказы в течение дня. Продукция два раза в неделю отправляется в Ангарск, и каждую субботу - в Хомутово, - рассказывает руководитель Шелеховского рыбзавода Нина Попова. - Горячее копчение делаем во вторник, четверг и субботу. Заявки на него принимаем в Viber по номеру 89501133886.
Пикантный салат из рыбы и красной икры от Шелеховского рыбзавода во время нашего "Оливье-шоу" готовит бренд-шеф Артур Мартиросян.
САЛАТ ИЗ РЫБЫ И КРАСНОЙ ИКРЫ ОТ ШЕЛЕХОВСКОГО РЫБЗАВОДА
Готовим дома, как в ресторане: салат с рыбой и красной икрой от Шелеховского рыбзавода.
Ингредиенты:
Салат "Айсберг"
Грейпфрут
Апельсин
Малосольная рыба и красная икра производства Шелеховского рыбзавода
Оливковое масло
Перец чили, соль
Рецепт:
1. Рвем салат руками на кусочки средней величины.
2. Нарезаем рыбу на средние кубики.
3. Очищаем апельсин и кусок грейпфрута, и нарезаем фрукты такими же кусочками, как рыбу.
4. Выкладываем на тарелку листья салата, сверху -цитрусы, рыбу, икру.
5. Добавляем перец чили - в сочетании с цитрусом получится интересный вкус.
6. Солим и сдабриваем оливковым маслом. Салат готов! Приятного аппетита!
Вступай те в группу Шелеховского рыбзавода в Viber или звоните/пишите sms: 8 950 1 133 886
либо приезжайте в магазины по адресу:
г. Шелехов:
пр-т Строителей и Монтажников, 11/3в
4-и микрорайон, павильон на рынке "Лидер"
г. Иркутск
Квартал Стрижи, 9 (м-он Первомайский)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Pапеченная утка и салат с ананасом и копченой курицей по рецептам торгово-производственной компании «Марчук»