2018-09-09T04:27:31+03:00
Спорт

ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл ХК «Саров»

Это второе подряд поражение «оранжевых» в новом сезоне
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл ХК «Саров». Фото: Татьяна ГЛЮК.ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл ХК «Саров». Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» второй матч подряд не могут порадовать своих болельщиков. В очередном домашнем матче «оранжевые» проиграли ХК «Саров» со счетом 0:3.

Свою первую шайбу в матче гости забросили на исходе стартового периода, когда ворота Александра Хомутова поразил Николай Полунин. При этом гости в этом отрезке нанесли на восемь бросков в створ ворот больше. Во втором периоде больше бросков нанесли уже ангарчане, но ни один из них не достиг цели. А вот хоккеисты «Сарова» своим шансом воспользовались. Шайбу забросил Михаил Есаян. В заключительном отрезке «Ермак» пытался отыграться, но подвели удаления. В численном большинстве гости отправили в ворота ангарчан третью шайбу, и сняли все вопросы о победителе.

Следующий матч «оранжевые» проведут также дома. 10 сентября в гости к нам пожалует ХК «Рязань».

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