2018-09-09T05:26:16+03:00
Общество

Выборы в Законодательное собрание Иркутской области: открылось более 1,9 тысяч избирательных участков

Всего сибирякам предстоит избрать 45 депутатов
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Выборы в законодательное собрание Иркутской области: открылось более 1,9 тысяч избирательных участковВыборы в законодательное собрание Иркутской области: открылось более 1,9 тысяч избирательных участковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Выборы депутатов Законодательного собрания третьего созыва, а также глав и депутатов дум муниципальных образований стартовали 9 сентября в Иркутской области. Всего в Законодательное собрание Приангарья сибирякам предстоит избрать 45 депутатов: 23 по партийным спискам (по областному округу) - зарегистрированы списки от семи партий, а также 22 по одномандатным округам.

- Уже открылись 1916 участковых избирательных комиссий, из них 22 – в местах временного пребывания избирателей. В избирательных комиссиях работают более 15 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Добавим, что на выборах депутатов регионального парламента организовано видеонаблюдение на 310 избирательных участках Следить за ходом голосования в режиме онлайн на этих участках можно на сайте nashvybor2018.ru, а также на сайте облизбиркома.

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