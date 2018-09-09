Первая победа: «Байкал-Энергия» в контрольном матче обыграла шведский «Грипен»

9 Сент. 06:52 2018-09-09T06:52:18+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии», которые сейчас находятся на сборе в Швеции, в контрольном матче обыграли «Гриппен» со счетом 4:3. Это первая игра и первая победа бело-синих в новом сезоне.

Первый тайм завершился ничейным счетом 2:2. В составе иркутян с 12-метрового отличился Денис Цыцаров, а также Евгений Шадрин. Во втором отрезке нашим хоккеистам удалось вырваться вперед в счете после точного 12-метрового, в исполнении все того же Дениса Цыцарова. Вскоре шведам удалось восстановить равновесие, но последнее слово осталось за сибиряками. Победу нам принес мяч Евгения Волгужева.

- 11 сентября на льду арены "Венешборг" иркутянам предстоит скрестить клюшки с давним соперником - "Виллой" из Лидчёпинга, - сообщают в пресс-службе «Байкал-Энергии». – По иркутскому времени матч начнется в 01.00 в ночь на 12 сентября.