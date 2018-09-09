Явка на выборы в Законодательное собрание Иркутской области: на 10 утра проголосовали 3,56% избирателей

9 Сент. 07:19 2018-09-09T07:19:18+03:00

Явка на выборы в Законодательное собрание Иркутской области: на 10 утра проголосовали 3,56% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В самом разгаре выборы в Законодательное собрание Иркутской области. Облизбирком уже подсчитал первые данные о явке на участки. На 10 часов утра средняя явка избирателей по Иркутской области составляет 3,56%.

- Максимальный показатель в 9,76% зарегистрирован в округе №22, в Усть-Ордынском районе. В Иркутском округе, №2 наоборот меньше всего избирателей пришли на участки, - сообщают на официальном сайт Облизбиркома.

Напомним, что 9 сентября в Иркутской области открылось более 1,9 тысяч избирательных участков. Жителям Приангарья предстоит выбрать депутатов областного парламента, а в муниципальных образованиях — мэров и состав местных дум.

Наблюдать за ходом голосования можно будет на сайте облизбиркома в разделе «Данные ГАС «Выборы». Также данные о явке будут транслироваться на главной странице сайта под рубрикой «Сведения о ходе голосования».