9 Сент. 11:39 2018-09-09T11:39:24+03:00

С прицелом на Олимпиаду: иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал три медали на чемпионате мира

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Иркутский стрелок Артем Черноусов с триумфом вернулся домой с чемпионата мира по пулевой стрельбе. На соревнованиях, которые проходили в Южной Корее наш спортсмен завоевал полный комплект наград: золото и серебро в личном зачете, а также бронзу в командном турнире.

- Я доволен этим результатом, - цитирует Артема Черноусова пресс-служба министерства спорта Иркутской области. - Это первый в моей стрелковой карьере чемпионат мира. Дальше я буду готовиться к Олимпиаде 2020 в Токио. По нашей системе отбора завоеванная лицензия еще не гарантирует выступления на Олимпиаде. Я считаю, результат неидеальный, есть к чему стремиться, буду это учитывать в подготовке к Играм-2020.

Напомним, в Чханвоне Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина из Омской области одержали победу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд и принесли стране в этом упражнении лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.