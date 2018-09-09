2018-09-09T11:39:24+03:00
Спорт

С прицелом на Олимпиаду: иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал три медали на чемпионате мира

Теперь цель Артема Черноусова Олимпиада в Токио
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
С прицелом на Олимпиаду: иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал три медали на чемпионате мираС прицелом на Олимпиаду: иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал три медали на чемпионате мира
Изменить размер текста:

Иркутский стрелок Артем Черноусов с триумфом вернулся домой с чемпионата мира по пулевой стрельбе. На соревнованиях, которые проходили в Южной Корее наш спортсмен завоевал полный комплект наград: золото и серебро в личном зачете, а также бронзу в командном турнире.

- Я доволен этим результатом, - цитирует Артема Черноусова пресс-служба министерства спорта Иркутской области. - Это первый в моей стрелковой карьере чемпионат мира. Дальше я буду готовиться к Олимпиаде 2020 в Токио. По нашей системе отбора завоеванная лицензия еще не гарантирует выступления на Олимпиаде. Я считаю, результат неидеальный, есть к чему стремиться, буду это учитывать в подготовке к Играм-2020.

Напомним, в Чханвоне Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина из Омской области одержали победу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд и принесли стране в этом упражнении лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года