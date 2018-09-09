9 Сент. 14:53 2018-09-09T14:53:39+03:00

Явка на выборы в Законодательное собрание Иркутской области: на 18 часов проголосовали 22,39% избирателей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Близятся к завершению выборы в Законодательное собрание Иркутской области. Облизбирком подсчитал данные о явке на участки на 18 часов. Средняя явка избирателей по Иркутской области составляет 22,39%

- Максимальный показатель в 41,55% в округе №22 в Усть-Ордынском округе, - сообщили на сайте Облизбиркома. - Также в лидерах округ №14 в Усолье-Сибирском и часть Усольского района с результатом в 33,17%. На третьей строчке – округ №15 в Свирске, Черемхове, Черемховском районе и части Усольского района с явкой в 28,18%.

В Братском округе №9 наоборот меньше всего избирателей пришли на участки– всего 14,92%. Средняя явка по пяти округам в Иркутске составляет - 18,3%.

Напомним, что 9 сентября в Иркутской области открылось более 1,9 тысяч избирательных участков.

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