2018-09-09T14:53:39+03:00
Общество

Явка на выборы в Законодательное собрание Иркутской области: на 18 часов проголосовали 22,39% избирателей

Выборы в Законодательное собрание Иркутской области подходят к концу
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Явка на выборы в Законодательное собрание Иркутской области: на 18 часов проголосовали 22,39% избирателейЯвка на выборы в Законодательное собрание Иркутской области: на 18 часов проголосовали 22,39% избирателейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Близятся к завершению выборы в Законодательное собрание Иркутской области. Облизбирком подсчитал данные о явке на участки на 18 часов. Средняя явка избирателей по Иркутской области составляет 22,39%

- Максимальный показатель в 41,55% в округе №22 в Усть-Ордынском округе, - сообщили на сайте Облизбиркома. - Также в лидерах округ №14 в Усолье-Сибирском и часть Усольского района с результатом в 33,17%. На третьей строчке – округ №15 в Свирске, Черемхове, Черемховском районе и части Усольского района с явкой в 28,18%.

В Братском округе №9 наоборот меньше всего избирателей пришли на участки– всего 14,92%. Средняя явка по пяти округам в Иркутске составляет - 18,3%.

Напомним, что 9 сентября в Иркутской области открылось более 1,9 тысяч избирательных участков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы в Законодательное собрание Иркутской области: горожане голосуют за благоустройство дворов и ремонт домов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года