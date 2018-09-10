Движение транспорта на улицах Октябрьской Революции и Вампилова в Иркутске ограничат

10 Сент. 04:22 2018-09-10T04:23:14+03:00

Движение транспорта на улицах Октябрьской Революции и Вампилова ограничат Фото: Андрей СИНЬКОВ

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Внимание, автомобилистов! Несмотря на то, что сезон ремонтных работ завершается, в городе продолжается реконструкция некоторых магистралей, а также инженерных коммуникаций.

Как сообщают в пресс-службе администрации Иркутска, движение транспорта частично ограничили по улице Октябрьской Революции с 8 по 14 сентября. «Кирпич» появился

в районе дома №17. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях. Подрядчик обещает восстановить нарушенное благоустройство до первого октября.

С 11 по 13 сентября ограничат движение транспорта по улице Вампилова в районе дома №16. Здесь проводят аварийные ремонтные работы на сетях водопровода.

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