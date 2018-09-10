Движение транспорта на улицах Октябрьской Революции и Вампилова в Иркутске ограничат
Внимание, автомобилистов! Несмотря на то, что сезон ремонтных работ завершается, в городе продолжается реконструкция некоторых магистралей, а также инженерных коммуникаций.
Как сообщают в пресс-службе администрации Иркутска, движение транспорта частично ограничили по улице Октябрьской Революции с 8 по 14 сентября. «Кирпич» появился
в районе дома №17. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях. Подрядчик обещает восстановить нарушенное благоустройство до первого октября.
С 11 по 13 сентября ограничат движение транспорта по улице Вампилова в районе дома №16. Здесь проводят аварийные ремонтные работы на сетях водопровода.
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Остановку «Музыкальный театр» перенесут. С первого сентября новый обустроенный остановочный пункт будет размещаться по адресу: улица Коммунаров, 10а (в сторону сквера Кирова).