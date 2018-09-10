10 Сент. 05:42 2018-09-10T05:43:22+03:00

На водителя скорой помощи повесили долг 200 тысяч рублей за ДТП в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчина настаивал на том, что не виновен, так как ехал со включенными спецсигналами

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ДТП со скорой помощью, которое произошло в апреле 2017 года, дорого обошлось для ее водителя. На мужчину повесили долг 200 тысяч рублей, признав его виновным.

Больница, в которой работает мужчина, подавала иск в суд против него и выиграла дело. Сам же водитель свою вину не признал, пояснив, что ехал с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, а значит, другой участник аварии должен был уступить дорогу.

- Ответчик добавил, что перед поворотом налево убедился в безопасности маневра, предпринял все меры предусмотрительности и осторожности, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

Однако из представленной суду справки о ДТП следовало, что нарушил правила все-таки водитель скорой помощи. Кроме того, на работе мужчина получил выговор и был лишен премии по итогам работы в 2017 году.