10 Сент. 06:51 2018-09-10T06:53:39+03:00

Пенсионер создал банду финансистов, которая обналичила более 3,4 млрд рублей в Ангарске

Лидер группировки получил почти три года колонии, а его сообщники отделались условными сроками

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Приговор банде финансистов вынес суд в Ангарске. Шестерых мужчин обвиняли в незаконной банковской деятельности и в незаконном создании юридического лица.

Следствие собрало достаточно доказательств того, что с 2015 по 2017 годы участники группировки, во главе которой стоял 63-летний пенсионер, проворачивали теневые банковские операции для обналичивания денег. Для этого использовались реквизиты и регистрационные документы фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц.

- Всего за это время они привлекли на счета подконтрольных им фиктивных организаций более 3,4 млрд. рублей, обналичили их и получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 млн. рублей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

В итоге лидера банды суд отправил в колонию общего режима на 2 года и 11 месяцев и оштрафовал дважды: на 3,5 млн. рублей и на 800 тысяч. Сообщники же отделались условными сроками и штрафы от 200 тысяч рублей до 4 млн.

Кроме того, стражи порядка сейчас приняли меры к ликвидации 65 подставных юридических лиц и 96 фирм-однодневок.