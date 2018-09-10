Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не приедет на фестиваль «Звезды на Байкале» 2018

10 Сент. 07:11 2018-09-10T07:11:24+03:00

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Черчесов не приедет. Увы и ах. Фанаты футбола кусали кулачки от радости. Но не сложилось. Матч, которого ждали многие иркутяне с нетерпением, не состоится.

О том, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов должен был приехать в Иркутск сообщала ранее «Комсомольская правда» в Иркутске. Художественный руководитель фестиваля «Звезды на Байкале» 2108 Денис Мацуев в интервью рассказал о том, что пригласил Черчесова на фестиваль и планирует собрать матч, в котором сыграют музыканты, Эмир Кустурица и сам тренер.

Как удалось выяснить сегодня «Комсомолке» в Иркутске, главный тренер сборной России по футболу не приедет. Более того, матча между участниками после фестиваля тоже не будет. Денис Леонидович после последнего концерта, который состоится 12 сентября на сцене музыкального театра имени Н.М. Загурского, сразу улетает.