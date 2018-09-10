2018-09-10T08:10:08+03:00
Происшествия

Грибники нашли мертвую женщину в лесу под Тайшетом

В причинах ее смерти разбираются эксперты
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Грибники нашли мертвую женщину в лесу под ТайшетомГрибники нашли мертвую женщину в лесу под ТайшетомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Труп женщины в 60 километрах от Тайшета, что в Иркутской области, был обнаружен 7 сентября. На скелетированные останки наткнулись грибники.

«Из-за чего умерла женщина, установят в Тайшетском морге, - сообщает ИА «Тайшет 24». - Однако внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

По одной из версий, женщина была жительницей Чунского района.

Напомним, что в конце августа 2018 года в Братске была найдена человеческая рука. Ее заметил двухлетний ребенок, с которым пошел на прогулку отец. Тогда были версии, что останки могут принадлежать пропавшему без вести накануне 30-летнему мужчине.

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