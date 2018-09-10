Четырнадцать иркутян ездили на автомобилях, несмотря на медицинские противопоказания
По требованию прокуратуры у них забрали водительские права
Четырнадцать иркутян ездили на автомобилях, несмотря на медицинские противопоказанияФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Прокуратура Иркутска выяснила, что в 2018 году 14 водителей ездили на автомобилях, несмотря на медицинские противопоказания.
- По административным исковым заявлениям прокуратуры Иркутска судом прекращено действие права на управление транспортными средствами в отношении этих людей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области. – Медицинские противопоказания препятствовали безопасному управлению автомобилями.
Стоит отметить, что работа сотрудников ведомства в сфере безопасности дорожного движения ведется постоянно.