2018-09-10T09:25:16+03:00
Происшествия

Четырнадцать иркутян ездили на автомобилях, несмотря на медицинские противопоказания

По требованию прокуратуры у них забрали водительские права
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Четырнадцать иркутян ездили на автомобилях, несмотря на медицинские противопоказанияЧетырнадцать иркутян ездили на автомобилях, несмотря на медицинские противопоказанияФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Прокуратура Иркутска выяснила, что в 2018 году 14 водителей ездили на автомобилях, несмотря на медицинские противопоказания.

- По административным исковым заявлениям прокуратуры Иркутска судом прекращено действие права на управление транспортными средствами в отношении этих людей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области. – Медицинские противопоказания препятствовали безопасному управлению автомобилями.

Стоит отметить, что работа сотрудников ведомства в сфере безопасности дорожного движения ведется постоянно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года