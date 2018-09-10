10 Сент. 09:25 2018-09-10T09:25:16+03:00

Четырнадцать иркутян ездили на автомобилях, несмотря на медицинские противопоказания Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По требованию прокуратуры у них забрали водительские права

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Иркутска выяснила, что в 2018 году 14 водителей ездили на автомобилях, несмотря на медицинские противопоказания.

- По административным исковым заявлениям прокуратуры Иркутска судом прекращено действие права на управление транспортными средствами в отношении этих людей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области. – Медицинские противопоказания препятствовали безопасному управлению автомобилями.

Стоит отметить, что работа сотрудников ведомства в сфере безопасности дорожного движения ведется постоянно.