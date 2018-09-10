2018-09-10T10:53:47+03:00
Общество

Школа началась: ученики из Иркутска ищут в Яндексе готовые домашние задания

А выпускники - курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Школа началась: ученики из Иркутска ищут в Яндексе готовые домашние задания.Школа началась: ученики из Иркутска ищут в Яндексе готовые домашние задания.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Страна живет своей жизнью. Взрослые в воскресенье отправлялись на выборы в Законодательное Собрание Иркутской области и отмечали галочкой понравившихся депутатов. Обсуждаемыми темами стали игры КХЛ и ВХЛ - это и понятно, начался сезон большого хоккея, а за ангарский "Ермак" болеют не только жители города нефтехимиков. Но самое главное - учеба началась! И школьники полели в Интернет. Кто за знаниями, а кто - за поиском ответов на домашние задания. Мамы и папы, внимание!

На первом месте по запросам Яндекса за неделю с 3 по 8 сентября с результатом 100 баллов ( это максимум интереса) у иркутских школьников оказались гдз. Ну или, если расшифровать, готовые домашние задания. Что в основном ищут отроки, грызущие гранит науки? У Яндекса есть ответ на все, и на это - тоже. Мы поизучали, оказалось в основном ищут гдз по русскому языку, математике и алгебре. Те, кто активно жаждет списать готовый ответ, в основном участся в средних классах, с 5 по 8. Но и девятиклассники тоже интересуются.

Хотя, для тех, кто уже начад учиться в старших классах, есть другие предложения. На втором месте в рейтинге Яндекса по запросам - решу ЕГЭ (ОГЭ). Подготовка к экзаменам началась.

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