2018-09-10T12:46:34+03:00
Происшествия

Пожар в Братске: загорелась обшивка семиэтажной новостройки

Жильцы эвакуировались самостоятельно
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пожар в Братске: загорелась обшивка семиэтажной новостройкиПожар в Братске: загорелась обшивка семиэтажной новостройкиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

ЧП на улице Советской в Братске произошло днем 9 сентября. Там загорелась обшивка 7-этажного дома. Пожарные прибыли на место через несколько минут, к этому моменту горела асбестовая плитка и утеплитель из пенопласта и минвата. Дым шел из-под обшивки дома с четвёртого по седьмой этаж третьего и четвёртого подъездов. Жителям удалось эвакуироваться из дома самостоятельно. Никто из них не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области огонь успел повредить обшивку дома на площади 180 квадратных метров, балконы двух квартир на площади 20 квадратных метров. Спасателям также пришлось вскрывать обшивку с первого по седьмой этажи. Потушили пожар через 20 минут.

Что стало причиной ЧП, выясняют дознаватели. По предварительной версии, обшивка загорелась из-за неосторожного обращения с огнём.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года