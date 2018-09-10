Пожар в Братске: загорелась обшивка семиэтажной новостройки

10 Сент. 12:46 2018-09-10T12:46:34+03:00

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ЧП на улице Советской в Братске произошло днем 9 сентября. Там загорелась обшивка 7-этажного дома. Пожарные прибыли на место через несколько минут, к этому моменту горела асбестовая плитка и утеплитель из пенопласта и минвата. Дым шел из-под обшивки дома с четвёртого по седьмой этаж третьего и четвёртого подъездов. Жителям удалось эвакуироваться из дома самостоятельно. Никто из них не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области огонь успел повредить обшивку дома на площади 180 квадратных метров, балконы двух квартир на площади 20 квадратных метров. Спасателям также пришлось вскрывать обшивку с первого по седьмой этажи. Потушили пожар через 20 минут.

Что стало причиной ЧП, выясняют дознаватели. По предварительной версии, обшивка загорелась из-за неосторожного обращения с огнём.