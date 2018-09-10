2018-09-10T13:30:32+03:00
Афиша Иркутска

Фестиваль "Звезды на Байкале" могут увидеть жители всей России онлайн

Трансляция пройдет на официальных страницах ВКонтаке, Одноклассниках, сайте Дениса Мацуева и в Яндексе
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Фестиваль "Звезды на Байкале" могут увидеть жители всей России онлайнФестиваль "Звезды на Байкале" могут увидеть жители всей России онлайнФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Фестиваль "Звезды на Байкале" продолжают свой путь. Большинство запланированных концертов уже прошло. Сегодня на сцене иркутского музыкального театра имени Н.М. Загурского состоится концерт "...и классика и джаз", в котором примут участие Денис Мацуев, Андрей Иванов, Айдар Гайнуллин, Александр Зингер, Данил Гулевич и Матвей Блюмен.

Раньше услышать чарующие звуки музыкантов зрители могли лишь купив билет. Но теперь все изменилось. Прямую трансляцию фестивала сможет увидеть каждый желающий онлайн на официальной странице фестиваля ВКонтакте, Одноклассниках, на сайте Дениса Мацуева и в Яндексе.

Напоминаем, что фестиваль "Звезды на Байкале" 2018 - тринадцатый по счету. Цель фестиваля - популяризация классической музыки среди разных поколений и поддержка молодых музыкантов.

Для вас -полная программа фестиваля "Звезды на Байкале" 2018

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— Камерность сцены предполагает совсем другое. Не то, что музыкальный театр. Мне пришлось очень сильно напрягать связки, чтобы каждое мое слово услышали зрители, — рассказала она.

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