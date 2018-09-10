А не напивайся "в стельку": пока приятель спал в гостях, хозяин жилья обчистил его квартиру

10 Сент. 13:18 2018-09-10T13:18:03+03:00

Документы и телефоны потерпевшему уже вернули, а вот деньги приятель пропил

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Злоупотребление зеленым змием, как мы помним, приводит к тяжелым последствиям. Порой весьма тяжелым. Но среди этих вариантов попойка с последующим ограблением квартиры приятелем - все-таки не самое частое явление. Опять же - не пей горькую с человеком, которому сложно доверять. А лучше вообще не пей.

Однако житель Усолья-Сибирского не следовал этим заветам и поплатился. Причем в прямом смысле слова.

-В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение от местного жителя, у которого были похищены деньги, два телефона и документы, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Материальный ущерб составил 20 тысяч рублей. В течение суток оперативники нашли украденное имущество и установили подозреваемого в совершении преступления.

История оказалась достаточно незамысловата. Человек, у которого из квартиры похитили ценности, накануне гулял у своего приятеля.

Полицейские выяснили, что потерпевший распивал спиртные напитки в гостях у своего приятеля. Хорошо гулял, даже уснул. А когда появился дома, понял - надо идти в полицию. Сотрудники уголовного розыска уже выяснили, что, пока потерпевший спал, его друг взял ключи от квартиры и похитил 10 тысяч рублей, пару мобильных и документы. Теперь ближайшие 5 лет ему, вероятно, придется провести в местах не столь отдаленных.