Работники АНХК получили грамоты и благодарности за профессионализм

12 Сент. 05:09 2018-09-12T05:09:22+03:00

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В сентябре в нашей стране традиционно отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности. В городе нефтехимиков к этому дню приурочили награждение работников Ангарской нефтехимической компании, проявивших высокий профессионализм и преданность предприятию. Почетные грамоты и благодарности получило более 150 работников АНХК и дочерних обществ.

Среди награжденных Почетной грамотой «Роснефти» и Валерий Бишев, оператор технологических установок нефтеперерабатывающего производства АНХК. На предприятии он трудится свыше 25 лет, но о своих заслугах говорит скромно.

- Я просто выполняю свою работу, - улыбается Валерий Альбертович.

Родился Бишев в Кемеровской области. В двухлетнем возрасте вместе с родителями переехал в Ангарск, который стал для него родным. Окончил училище по специальности «слесарь-монтажник нефтяного и химического оборудования», отслужил в армии, потом недолгое время трудился в строительно-монтажном управлении, а в 1992 году устроился в Ангарскую нефтехимическую компанию, где и работает по сей день.

Свой трудовой путь на предприятии Валерий Альбертович начинал с оператора технологических установок 4-го разряда. За время работы повысил квалификацию по профессии до 6-го разряда и в 2007 году был назначен старшим смены на установке замедленного коксования 21-10/3М.

Он в совершенстве изучил процессы и технологические схемы, приобрел практический опыт работы. Валерий Альбертович принимает непосредственное участие в разработке и внедрении мероприятий, направленных на совершенствование технологических схем, улучшение условий труда, оптимизацию работы оборудования установки по производству нефтекокса.

Также он активно занимается рационализаторской деятельностью, является автором многих предложений.

Валерий Бишев умеет сплотить коллектив, организовать сотрудников на выполнение производственного плана. Коллектив установки 21-10/3М неоднократно занимал призовые места в экономическом соревновании среди технологических установок АНХК.

В коллективе Валерий Бишев пользуется заслуженным авторитетом и уважением.

Павел Романюк, начальник установки, характеризует Валерия Альбертовича как хорошего специалиста и ответственного работника. Коллеги также ценят его за отзывчивость, жизнерадостность и дружелюбие.

За достижение высоких результатов в трудовой деятельности Валерий Бишев не раз поощрялся благодарностями и почетными грамотами АНХК, а в 2015 году награжден Почетной грамотой НК «Роснефть».

Сейчас он вновь удостоен награды, но уверяет, что специально ничего для этого не предпринимал и «сорвать звезду» с неба не стремился.

- У меня простая жизнь: детский сад, школа, училище, армия, работа. И это все, - говорит Валерий Альбертович. - А то, что наша смена выполняет план и достигает высоких производственных показателей, - заслуга всего коллектива. Он у нас замечательный, дружный, сплоченный. Это и есть залог успеха.

Ко Дню нефтяной и газовой промышленности почетными грамотами и благодарностями Министерства энергетики РФ награждены 15 работников АНХК, корпоративными наградами НК «Роснефть» – 36 работников. Также были вручены награды АГО и почетные грамоты АО «АНХК».

АО «Ангарская нефтехимическая компания» выпускает около 280 видов продукции и играет важную роль в нефтепродуктообеспечении Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время мощности по нефтепереработке составляют 10,2 млн тонн нефти в год, глубина переработки превышает 81%.

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