10 Сент. 15:59 2018-09-10T16:00:14+03:00

Оставалось косить от армии год: 26-летнего уклониста поймали и отправили под суд в Саянске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

В Саянске окончено расследование уголовного дела об уклонении от службы в армии. Фигурантом стал 26-летний мужчина, который, вероятно, собирался бегать еще год, но его поймали.

- По версии следствия, гражданин, подлежащий призыву, на период призывных кампаний покидал место своего проживания в Саянске, скрывая при этом место своего фактического пребывания от сотрудников военного комиссариата и полиции, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

Тем не менее, повестки о необходимости явится в военкомат он получал, но там так сибиряка и не дождались. В итоге к делу подключились сотрудники Росгвардии и нашли уклониста.

Теперь ему грозит вместо года службы в армии до двух лет лишения свободы в колонии.