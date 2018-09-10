Оставалось косить от армии год: 26-летнего уклониста поймали и отправили под суд в Саянске
В Саянске окончено расследование уголовного дела об уклонении от службы в армии. Фигурантом стал 26-летний мужчина, который, вероятно, собирался бегать еще год, но его поймали.
- По версии следствия, гражданин, подлежащий призыву, на период призывных кампаний покидал место своего проживания в Саянске, скрывая при этом место своего фактического пребывания от сотрудников военного комиссариата и полиции, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.
Тем не менее, повестки о необходимости явится в военкомат он получал, но там так сибиряка и не дождались. В итоге к делу подключились сотрудники Росгвардии и нашли уклониста.
Теперь ему грозит вместо года службы в армии до двух лет лишения свободы в колонии.