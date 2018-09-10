10 Сент. 16:30 2018-09-10T16:30:55+03:00

ДТП в Зиминском районе Иркутской области: погибли два человека Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Смертельное ДТП произошло вечером 10 сентября около деревни Писарево в Зиминском районе Иркутской области. В лобовом столкновении автомобилей «Киа» и «Тойота» погибли двое человек.

- После аварии корейская иномарка загорелась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчина, который находился за рулем машины, погиб до приезда скорой помощи.

Когда врачи прибыли на место ДТП, женщина-водитель еще была жива, но спасти ее не удалосьФото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Не удалось спасти и водителя японского авто. Когда врачи прибыли на место трагедии, женщина еще была жива, однако вскоре она скончалась.

Сейчас в причинах ДТП разбираются полицейские.