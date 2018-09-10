2018-09-10T16:30:55+03:00
Происшествия

ДТП в Зиминском районе Иркутской области: погибли два человека

Лоб в лоб столкнулись две иномарки [фото]
Дмитрий НИСИФОРОВ
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ДТП в Зиминском районе Иркутской области: погибли два человекаДТП в Зиминском районе Иркутской области: погибли два человекаФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Смертельное ДТП произошло вечером 10 сентября около деревни Писарево в Зиминском районе Иркутской области. В лобовом столкновении автомобилей «Киа» и «Тойота» погибли двое человек.

- После аварии корейская иномарка загорелась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчина, который находился за рулем машины, погиб до приезда скорой помощи.

Когда врачи прибыли на место ДТП, женщина-водитель еще была жива, но спасти ее не удалось Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Когда врачи прибыли на место ДТП, женщина-водитель еще была жива, но спасти ее не удалосьФото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Не удалось спасти и водителя японского авто. Когда врачи прибыли на место трагедии, женщина еще была жива, однако вскоре она скончалась.

Сейчас в причинах ДТП разбираются полицейские.

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