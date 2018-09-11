Третье поражение подряд: ХК «Ермак» на своем льду проиграл ХК «Рязань»
Хоккеисты ангарского «Ермака» в третьем матче нового сезона Высшей хоккейной лиги на своем льду уступили ХК «Рязань» со счетом 3:5.
При этом счет в матче уже в дебюте открыли ангарские хоккеисты. Вперед «оранжевых» вывел точный бросок Владислава Бойко. На это гости их Рязани ответили сразу тремя точными бросками, два из которых, находясь в численном большинстве после удалений наших хоккеистов. Во втором отрезке в воротах «Ермака» побывало еще две шайбы. На них хозяева смогли ответить толко одной шайбой, которую забросил Анатолий Раенко. Все, на что хватило наших парней в заключительном периоде, это отыграть еще один гол. Отличился Сергей Чубыкин – 3:5, третье подряд поражение нашей команды.
Шанс реабилитироваться перед своими болельщиками у «Ермака» будет уже 12 сентября в домашней игре против воронежского «Бурана».
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