Подпольный игровой клуб накрыли на улице Партизанской в Иркутске

11 Сент. 04:54 2018-09-11T04:54:25+03:00

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Еще на один подпольный игровой клуб в Иркутске стало меньше. На днях полицейские и следователи накрыли помещение, оборудованное для проведения азартных игр в здании по улице Партизанской, 3. Там провели обыски и обнаружили 11 развлекательных аппаратов, с помощью которых проводились азартные игры, выручку, бухгалтерскую документацию и телефоны. Кроме того, в помещении находился персонал заведения, а также постоянные посетители, которые проигрывали там немалые суммы.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Сейчас разыскиваются владельцы нелегального бизнеса. Кроме того, следователи напоминают, что иркутяне могут сами сообщать о работе игровых салонов в городе в Следственное управление СКР по Иркутской области

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