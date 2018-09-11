11 Сент. 06:18 2018-09-11T06:18:46+03:00

66 килограммов запрещенного для продажи байкальского омуля изъяли в Слюдянском районе. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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В Иркутской области изъяли 66 килограммов запрещенного для продажи омуля. Это произошло на посту ГИБДД в Слюдянском районе. При осмотре товара, который перевозил 38-летний житель Иркутского района, инспекторы обнаружили мешки, в которых находилась рыба.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, байкальский деликатес предназначался для продажи. Никаких документов у запрещенного товара не было.

- Нарушителя привлекли к штрафу, - рассказали в ведомстве. - Сейчас полицейские устанавливают каналы, по которым сбывается рыба. Материал направят

в межрайонный отдел Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для привлечения автовладельца к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

Напомним, запрет на промышленную добычу омуля Минсельхоз ввел еще с 1 октября 2017 года. За продажу деликатеса можно получить не только штраф, но и уголовное наказание.