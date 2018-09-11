Иркутский бизнесмен лишился тягача за долг в 2,3 миллиона рублей

11 Сент. 07:00 2018-09-11T07:00:29+03:00

Он занял деньги на развитие бизнеса, но не торопился их отдавать

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Предприниматель из Иркутска для развития своего бизнеса по транспортировке топлива взял в долг 2,3 миллиона рублей у своего знакомого. Несмотря на расписку, возвращать сумму он не торопился. Не отдал деньги он, и когда вышли все сроки. После этого, кредитор не захотел больше ждать, и обратился в суд.

Судебные приставы взыскали деньги на расчетном счете должника и ограничили ему выезд за границу, а также наложили арест на его имущество. У него забрали тягач с прицепом для перевозки топлива.

- После оценки тягач уйдет с молотка, а вырученные от его продажи деньги направят на погашение задолженности перед кредитором, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области

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