Иркутский бизнесмен лишился тягача за долг в 2,3 миллиона рублей
Предприниматель из Иркутска для развития своего бизнеса по транспортировке топлива взял в долг 2,3 миллиона рублей у своего знакомого. Несмотря на расписку, возвращать сумму он не торопился. Не отдал деньги он, и когда вышли все сроки. После этого, кредитор не захотел больше ждать, и обратился в суд.
Судебные приставы взыскали деньги на расчетном счете должника и ограничили ему выезд за границу, а также наложили арест на его имущество. У него забрали тягач с прицепом для перевозки топлива.
- После оценки тягач уйдет с молотка, а вырученные от его продажи деньги направят на погашение задолженности перед кредитором, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области
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