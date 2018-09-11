Плеснул горючую жидкость: житель Нижнеудинска загорелся, пытаясь растопить печь

11 Сент. 07:57 2018-09-11T07:57:25+03:00

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ЧП в одном из 4-квартирных бараков Нижнеудинска произошло вечером, 10 сентября. Житель одной из квартир, чтобы согреться решил растопить печь. Для этого он использовал горючую жидкость, которая мгновенно воспламенилась. Огонь перебросился на самого хозяина и кухонную мебель. Через несколько секунд пожар распространился по всей квартире. Сбив с себя пламя, мужчина вместе с женой попытался самостоятельно тушить пожар. Как итог: он получил ожоги, а женщина – отравление угарным газом. Отстоять здание и спасти всех жильцов удалось прибывшим на место пожарным.

Выяснилось, что это был не первый пожар в Нижнеудинске за день. Всего за час до этого происшествия, едва не погиб хозяин отдельно стоящего дома, который растопив печь, лег спать. При этом на предтопочном листе остались дрова и мусор, которые загорелись при выпадении из печи угля или из-за брошенной непотушенной спички. Мужчина, проснулся от едкого дыма, самостоятельно вышел из дома и вызвал пожарных.

- Использование легковоспламеняющихся жидкостей в помещении опасно для жизни, так же как и оставление горючих материалов на предтопочном листе, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.