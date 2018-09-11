2018-09-11T10:21:07+03:00
Происшествия

Мешал выпивать: пенсионер из Ангарска зарезал посетителя кафе

Ближайшие 8 лет он проведет за решеткой
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Мешал выпивать: пенсионер из Ангарска зарезал посетителя кафеМешал выпивать: пенсионер из Ангарска зарезал посетителя кафеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Не ушел от наказания 63-летний житель Ангарска, который в мае этого года, отдыхая в летнем открытом кафе, зарезал одного из посетителей. Поводом для конфликта, как пояснил сам пенсионер, стало то, что погибший помешал ему выпивать алкоголь.

Вину в убийстве мужчина не признавал до последнего. Свой поступок, он объяснил тем, что пытался защититься от нападения оппонента. Но, следователям удалось найти свидетелей преступления, кроме того было проведено несколько экспертиз и следственных экспериментов, после которых суд признал пенсионера виновным. На днях он услышал приговор суда.

- При назначении наказания суд учел возраст осужденного, наличие у него инвалидности и чистосердечное признание и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

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