2018-09-11T12:39:50+03:00
Происшествия

Заблудившегося ягодника разыскивают в Тайшетском районе

47-летний мужчина пропал в районе поселка Георгиевка
Ольга БУЕВА
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Заблудившегося ягодника разыскивают в Тайшетском районеЗаблудившегося ягодника разыскивают в Тайшетском районеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Тайшетском районе сотрудники полиции, МЧС, волонтёры, представители местной администрации разыскивают ягодника.

В полицию обратился знакомый 47-летнего мужчины, который рассказал, что его приятель ушел в лес и не вернулся, никакой связи с ним нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, ягодник пропал в 15 километрах от деревни Георгиевка, расположенной в 115 километрах от райцентра.

- В настоящее время розыскные мероприятия продолжаются, организованы поисковые группы полиции с участием спасателей, - говорится в сообщении.

Полиция просит жителей перед посещением лесов для сбора дикоросов позаботиться о средствах связи и не заходить далеко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пенсионер из поселка Тубинский Усть-Илимского района Иркутской области погиб в лесу. На 63-летнего мужчину напал медведь.Сибиряк в тайге оказался не в первый раз. Он был заядлым охотником, однако на этот раз ружье оставил дома.

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