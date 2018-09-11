«Кросс Нации» 2018 пройдет в Иркутске 15 сентября: на старт, внимание, марш!

11 Сент. 13:05 2018-09-11T13:05:32+03:00

Всероссийский день бега состоится 15 сентября в 11:30 у памятника Александру III

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В Иркутске стартует ежегодный забег «Кросс Нации» 2018. Он состоится 15 сентября. Начнется забег от памятника Александру III в 11:30. Ожидается, что на старт выйдут около 6 тысяч человек: школьники, студенты, организации, спортсмены и простые любители бега.

- «Кросс Нации» – один из самых массовых спортивных праздников, который в Иркутске проводится с 2005 года. Традиционно мы ожидаем, что к празднику спорта и бега присоединится большое количество участников всех возрастов,- рассказал министр спорта в Иркутске Илья Резник.

Маршрут массового забега немного изменен. Старт у Памятника Александру III и далее по маршруту: ул. К. Маркса – ул. 5-ая Армии – ул. Чкалова – бульвар Гагарина (финиш у памятника Александру III).

- В этом году немного изменено место старта массового забега, раньше он был на бульваре Гагарина, сейчас на улице Карла Маркса, - сообщил главный судья соревнований Анатолий Цветков.

Также состоится VIP-забег на 1000 километров. В нем будут участвовать волейболистки команды «Ангара». В качестве почетного гостя соревнований приглашен олимпийский чемпион Алексей Негодайло.

Перед стартом пройдет разминка, которую проведет специальный гость из Москвы - победитель международных конкурсов, участник крупнейших в Европе фитнес-фестивалей Павел Фатыхов.

Напоминаем, что для участия в «Кроссе Нации» 2018 следует пройти предварительную регистрацию в мандатной комиссии с12 по 14 сентября с 9:00 до 17:00. Резервный день регистрации - 15 сентября (день соревнований). Она пройдет с 8:30 до 10:00 на месте старта. При себе нужно иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского образования, справку о допуске врача.

С подробной информацией о забеге вы можете ознакомиться здесь:

https://www.kp.ru/afisha/irkutsk/sport/kross-nacii-2018-v-irkutske/