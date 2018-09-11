2018-09-11T13:07:41+03:00
Происшествия

В Иркутской области 16-летние подростки угнали два автомобиля и сожгли их, испугавшись наказания

Владельцы машин оставили свои авто возле дома
Ольга БУЕВА
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В Иркутской области 16-летние подростки угнали два автомобиля и сожгли их, испугавшись наказанияВ Иркутской области 16-летние подростки угнали два автомобиля и сожгли их, испугавшись наказанияФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Двух подростков поймали в Нижнеилимском районе Иркутской области. 16-летние местные жители угнали сразу два автомобиля.

Сначала это был "ВАЗ-21093", который владелец оставил возле своего дома. Прогуливаясь по ночному городу, подростки заметили чужой автомобиль. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, парни вскрыли двери и завели двигатель автомобиля. Доехав на машине до леса, злоумышленники, испугавшись наказания, облили бензином автомобиль и подожгли. До уничтожения машины, подростки достали из нее аккумулятор и инструменты (ключи, карбюратор), которые спрятали у одного из подозреваемых дома. Тоже самое они проделали на следующий день с другим автомобилем.

Подельников быстро задержали. На них уже завели уголовное дело по статье " Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" и "Умышленное уничтожение имущества путем поджога". Им грозят реальные тюремные сроки.

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