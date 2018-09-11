2018-09-11T19:16:51+03:00
Общество

Губернатор Приангарья принимает участие в Восточном экономическом форуме

Сергей Левченко выступит с докладом на круглом столе
Дарья АМУРСКАЯ
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Губернатор Приангарья принимает участие в Восточном экономическом форуме. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Губернатор Приангарья принимает участие в Восточном экономическом форуме. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. На круглом столе с участием делегаций регионов России и Китая с докладом выступит губернатор Иркутской области Сергей Левченко. После этого состоится встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и Генерального Секретаря Центральной Коммунистической партии Китая, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с участниками круглого стола.

Во второй день форума глава региона будет присутствовать на пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», где выступят Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Республики Кореи Ли Нак Ён. Кроме того, 12 сентября состоится бизнес-диалог «Россия-Китай», на котором планируется обсудить условия роста торгово-экономического сотрудничества и притока китайских инвестиций, какие меры поддержки и механизмы могут стать дополнительным стимулом для инвесторов из КНР и ряд других вопросов.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.

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