Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Китаем увеличился

11 Сент. 18:59 2018-09-11T19:30:07+03:00

За шесть месяцев 2018 года он вырос более чем на 50 %

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Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Китаем по итогам первого полугодия 2018 года вырос более чем на 50 %. Об этом губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил во время своего выступления на круглом столе с участием делегаций регионов России и Китая. Мероприятие состоялось в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

Основу экспорта из Иркутской области в Китай традиционно составляют продукция лесопромышленного комплекса и химической промышленности, алюминий, транспортные средства, товары народного потребления. Одной из важных статей поставок является нефть с северных месторождений Иркутской области. Из Китая в регион ввозятся промышленное оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности, черные и цветные металлы, товары народного потребления и продукты питания.

– Являясь одним из наиболее экономически развитых регионов России, мы придаем особое значение привлечению инвестиций. Совместно с китайской стороной у нас уже реализуется ряд инвестпроектов. Идет строительство автоматизированной производственной линии по изготовлению кирпича, начато возведение автоцентра по продаже большегрузных автомобилей китайской марки «FAW». Реализуется проект по созданию современного лесоперерабатывающего комплекса, расширяется производство строительной арматуры, - отметил Сергей Левченко.

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