2018-09-12T03:31:15+03:00
Происшествия

Тренера иркутского фитнес клуба будут судить за контрабанду стероидов

Атлет заказал сильнодействующие препараты из Белоруссии
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Тренера иркутского фитнес клуба будут судить за контрабанду стероидовТренера иркутского фитнес клуба будут судить за контрабанду стероидовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В суд передали уголовное дело, фигурантом которого стал тренер одного из иркутских фитнес клубов. Его обвиняют в контрабанде стероидов.

- Мужчина занимается тяжелой атлетикой, выступает на различных соревнованиях, имеет разряд кандидата в мастера спорта, - сообщается на сайте Свердловского районного суда Иркутска. - Поскольку после тренировок ему необходимо восстанавливаться в кратчайшие сроки, он употребляет сильнодействующие препараты - «допинг».

Попался спортсмен в январе 2018 года, когда через интернет заказал запрещенный товар в Белоруссии. Он оплатил посылку стоимостью 14 тысяч рублей по банковской карте, а когда пошел получать ее на почте, был задержан сотрудниками ФСБ.

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