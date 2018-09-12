Тренера иркутского фитнес клуба будут судить за контрабанду стероидов
В суд передали уголовное дело, фигурантом которого стал тренер одного из иркутских фитнес клубов. Его обвиняют в контрабанде стероидов.
- Мужчина занимается тяжелой атлетикой, выступает на различных соревнованиях, имеет разряд кандидата в мастера спорта, - сообщается на сайте Свердловского районного суда Иркутска. - Поскольку после тренировок ему необходимо восстанавливаться в кратчайшие сроки, он употребляет сильнодействующие препараты - «допинг».
Попался спортсмен в январе 2018 года, когда через интернет заказал запрещенный товар в Белоруссии. Он оплатил посылку стоимостью 14 тысяч рублей по банковской карте, а когда пошел получать ее на почте, был задержан сотрудниками ФСБ.