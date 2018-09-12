Усольчанина не пускали в Таиланд из-за кредита

12 Сент. 04:58 2018-09-12T04:58:18+03:00

Мужчине пришлось выплатить 180 тысяч рублей, чтобы полететь на отдых

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У жителя Усолья-Сибирского едва не сорвался отпуск. Он планировал полететь в Таиланд, однако судебные приставы запретили ему покидать пределы нашей страны. А причина тому – неоплаченный долг.

- Гражданин оформил кредит в размере 180 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Однако взятые на себя финансовые обязательства не выполнил.

Предстоящая поездка стала для сибиряка поводом вернуть взятые в банке деньги. Только после этого постановление об ограничении права выезда за границу было отменено.