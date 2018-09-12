12 Сент. 05:38 2018-09-12T05:38:46+03:00

Проезд в районе троллейбусного депо в Иркутске ограничат на десять дней Фото: Олег УКЛАДОВ

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 20:00 14 сентября до 24:00 24 сентября частично ограничат проезд по дорожному кольцу около троллейбусного депо на пересечение улиц Лермонтова и Академической.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.

Также особенно внимательными иркутским водителям стоит быть на улице Октябрьской Революции с 8 по 14 сентября. «Кирпич» появился в районе дома №17. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях. Подрядчик обещает восстановить нарушенное благоустройство до первого октября. Но и это еще не все. С 11 по 13 сентября ограничено движение транспорта по улице Вампилова в районе дома №16. Там проводят аварийные ремонтные работы на сетях водопровода.

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