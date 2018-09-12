В Иркутске продают монету времен Петра Первого за полмиллиона рублей

12 Сент. 06:47 2018-09-12T06:47:16+03:00

Владелец мог получить ее в наследство, купить на аукционе или просто найти, будучи кладоискателем

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Монету с изображением Петра Первого, самодержца всероссийского, продают в Иркутске через сервис бесплатных объявлений Юла. Нынешняя владелица выставила цену - 500 тысяч рублей. Является ли она справедливой, зависит от того, в самом ли деле монета 1722 года или это новодел.

-В 1722 году была предпринята попытка организовать чеканку серебряной монеты номиналом 2 рубля в дополнение к уже выпускавшимся золотым этого номинала, но в массовое производство она не пошла, - сообщают справочники. - В XIX веке оригинальными штемпелями был изготовлен новодел, со значительно меньшим весом -31 грамм.

Стало быть, кроме свидетельств подлинности монеты, ее требуется для начала элементарно взвесить.

Подлинная же монета в 2 рубля 1722 года ( и такая вполне может оказаться в Сибири) считается большой находкой для знатоков. Минимальная цена, по которой коллекционеры продают подобные монеты - 260 тысяч рублей, а самая большая из зафиксированных продаж – 1,1 млн. рублей. Почти все оригиналы стоят очень дорого и продаются на аукционах, где есть все возможности подтвердить их подлинность. Впрочем, из-за того, что такие петровские деньги огромная редкость, подделки хорошего качества также весьма дороги.