2018-09-12T12:16:46+03:00
Общество

Полицейские наградили жителя Байкальска, который спас оставленную без присмотра 3-летнюю девочку

Он заметил малышку на улице одну и вызвал полицию
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Полицейские наградили жителя Байкальска, который спас оставленную без присмотра 3-летнюю девочку. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Полицейские наградили жителя Байкальска, который спас оставленную без присмотра 3-летнюю девочку. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Не остался незамеченным добрый поступок 20-летнего жителя Байкальска Артема Ивачева, который спас на улице заблудившуюся 3-летнюю девочку. Ребенка без сопровождения взрослых он заметил во дворе одного из домов микрорайона «Южный». Мужчина сразу вызвал полицейских, дождался, пока они приедут, и передал им малышку. Вскоре оперативники разыскали родителей девочки.

- Оказалось, пока ее мать была на работе, за ребёнком не углядела старшая сестра. Инспекторы ПДН уже провели с матерью малышки профилактическую беседу. Страшно представить, что могло случиться с ребёнком, если бы не бдительность Артема Ивачева.

За неравнодушие и отзывчивость, которые помогли избежать возможного несчастного случая с беззащитной девочкой, начальство местной полиции вручило Артему благодарственное письмо и ценный подарок.

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