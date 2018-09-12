Первое поражение: «Байкал-Энергия» проиграла шведской «Вилле» в товарищеском матче

12 Сент. 07:17 2018-09-12T07:17:53+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии», которые сейчас проходят сбор в Швеции, во втором контрольном матче проиграли «Вилле» из Лидчёпинга со счетом 1:6. Это первое поражение бело-синих в новом сезоне.

При этом серьезную заявку на победу шведы сделали еще в первом тайме, когда отправили в ворота иркутского голкипера Григория Лапина четыре мяча. Наши парни смогли ответить на это лишь одним точным ударом в исполнении Павла Дубовика, который вышел на поле с капитанской повязкой. Во втором отрезке иркутяне получили еще две пробоины, но ответить на это хотя бы одним точным ударом не смогли.

- Несмотря на такой счёт, игра была обоюдоострая, - цитирует Павла Дубовика пресс-служба «Байкал-Энергии». - Мы сами себе привезли четыре гола. Команда находится в стадии становления, мы ещё сыграемся и всё будет отлично.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 13 сентября. Соперниками бело-синих вновь станет "Грипен" из Трольхеттана, который наши ребята обыграли на днях.