2018-09-12T07:44:57+03:00
Происшествия

Тушили дважды за вечер: иркутские пожарные спасли от пожара 5-этажный дом

В двух подъездах произошло короткое замыкание в электрощитках
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Тушили дважды за вечер: иркутские пожарные спасли от пожара 5-этажный дом. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Тушили дважды за вечер: иркутские пожарные спасли от пожара 5-этажный дом. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Дважды за один вечер пришлось выезжать на вызов к 5-этажному дому по улице 3-й Летчиков, иркутским спасателям. Выяснилось, что на 5 этаже одного из подъездов из-за короткого замыкания проводки произошло возгорание в электрощитке. Огонь распространился на чердачное перекрытие, и дым тут же окутал весь подъезд.

Когда огонь потушили, технику направили к пожарным гидрантам для заправки водой, но вскоре уже жильцы соседнего подъезда сообщили о пожаре. Прибыв вновь по этому же адресу, огнеборцы увидели ту же картину. После включения электроэнергии произошло короткое замыкание и на пятом этаже загорелся электрощиток.

- Жильцы этого подъезда находились в своих квартирах. Спасатели шли по этажам, стучали в двери квартир, оповещая людей, и провожали их по маршевым лестницам на улицу. Всего эвакуировали 20 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Вскоре пожар потушили, огонь успел повредить электрощиты и чердачные перекрытия двух подъездов.

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