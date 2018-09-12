IV Восточный экономический форум: с докладом выступил мэр Иркутска Дмитрий Бердников

12 Сент. 10:15 2018-09-12T10:16:28+03:00

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Более 6 тысяч гостей из 60 стран съехались во Владивосток на IV Восточный экономический форум. Принимает участие в нем и мэр Иркутска Дмитрий Бердников, который выступил с докладом на сессии «Национальные проекты: что будет сделано на Дальнем Востоке? Жилье и городская среда».

- Дмитрий Бердников поделился опытом Иркутска по ликвидации ветхого жилья и формированию комфортной среды, рассказал об успешной реализации проекта по развитию застроенных территорий, реновации исторического центра, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. – Также градоначальник отметил, что Майские Указы президента в столице Приангарья выполнены в срок. Было расселено 137 многоквартирных домов. В скором времени расселят еще 187 домов, и это позволит построить на этих территориях порядка 650 тысяч кв.м. нового жилья.

Подчеркнул Дмитрий Бердников и то, что Иркутск является первым городом в Сибири, где начали использовать комплексный подход при реконструкции деревянного центра и воссоздании исторической среды.