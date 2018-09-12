2018-09-12T10:43:11+03:00
Происшествия

Позолоти ручку: лжецелительницу, обманувшую иркутскую пенсионерку, задержали в Красноярске

Мошенница забрала деньги у пожилой женщины за якобы снятие порчи
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Позолоти ручку: лжецелительницу, обманувшую иркутскую пенсионерку, задержали в Красноярске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Позолоти ручку: лжецелительницу, обманувшую иркутскую пенсионерку, задержали в Красноярске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Полицейским удалось найти мошенницу, которая в июне этого года обманула 65-летнюю иркутскую пенсионерку. Тогда, аферистка подошла к пожилой женщине на улице Севастопольской, и сообщила ей, что на нее якобы наложена порча. А затем пообещала снять ее. Для этого потребовала отдать ей деньги и золотые украшения, в том числе обручальное кольцо. После всех своих ритуалов, она вернула завернутые в носок атрибуты и потребовала не вынимать их 12 часов. Когда доверчивая иркутянка решила достать их обратно, нашла внутри лишь газетные обрезки.

Лжецелительницей оказалась гастролершей из Красноярска. Найти ее удалось благодаря взаимодействию полиции обоих регионов. Мошенницу уже доставили в Иркутск, где она дала признательные показания, и возместила обманутой пенсионерке часть похищенного имущества. Сейчас оперативники проверяют ее на причастность к подобным преступлениям.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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