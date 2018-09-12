Превышение должностных полномочий: на министра лесного комплекса Иркутской области заведено уголовное дело

12 Сент. 11:09 2018-09-12T11:12:09+03:00

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Байкальская межрегиональная природоохранная прокурора проводит проверку в отношении министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», - сообщили "Комсомольской правде" в Иркутске в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Расследование продолжается.

Напомним, в июне этого года был задержан заместитель министра лесного комплекса. Его подозревают в незаконном согласовании и проведении санитарной рубки в заказнике «Туколонь», который находится вдоль реки Киренга в Иркутской области. Как итог, ценный реликтовый лес с января по апрель 2018 года был вырублен на площади 116 га. Лесной фонд уже подсчитал космический ущерб, который составил более 880 миллионов рублей. Кроме того, планировалась вырубка еще 500 гектаров леса на территории заказника, но ее удалось предотвратить.