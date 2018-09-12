2018-09-12T12:30:26+03:00
Общество

Иркутяне могут подать заявку на озеленение своих дворов

У горожан есть шанс высадить под своими окнами до 15 кустарников
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутяне могут подать заявку на озеленение своих дворовИркутяне могут подать заявку на озеленение своих дворовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Отличный шанс сделать свой двор более красивым есть у жителей Иркутска. Любой горожанин может подать заявку в администрацию Иркутска для озеленения своего двора в рамках проекта Любимому городу – новые скверы!». Для озеленения придомовых территорий иркутянам выдадут саженцы деревьев и кустарников, а также земельный грунт.

- Прием заявок с 12 сентября по 12 октября 2018 года проводит отдел по связям с общественностью управления реализации общественных инициатив комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска по адресу: ул. Марата, 14. Сделать это можно с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 в рабочие дни, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

В своей заявке не забудьте указать адрес, где планируется проведение озеленения, фамилию жильца, который выступит ответственным за организацию посадок, а также виды саженцев, которыми хотите украсить свою территорию. Каждому двору выдадут не более 15 саженцев деревьев и кустарников и не более 5 тонн земельного грунта. Жителям останется только высадить деревья, и конечно, ухаживать за ними.

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