Волейболистки иркутской «Ангары» выступят на Кубке Сибири и Дальнего Востока

12 Сент. 13:59 2018-09-12T14:02:44+03:00

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Новый сезон начинается у женской волейбольной команды «Ангара» из Иркутска. На днях наши девчонки отправились в соседний Красноярск на финальный этап Кубка Сибири и Дальнего Востока. Турнир пройдет с 14 по 19 сентября в красноярском Доме спорта им. М. Дворкина.

- Участниками красноярского турнира станут восемь команд: «Сахалин» из Южно-Сахалинска, «Омь-СибГУОР» из Омска, «Приморочка» из Владивостока, «Тюмень-ТюмГУ» из Тюмени, «Олимп» из Куйбышева, Новосибирской области, а также хозяева площадки красноярский «Енисей», и молодежная команда «Енисей-2», - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Ну а пока, предлагаем ознакомиться с календарем игр нашей команды. Рассказываем, когда болеть за ВК "Ангара", и когда пройдут решающие матчи.

КОНКРЕТНО

Расписание игр

14 сентября: «Приморочка» (Владивосток) — «Ангара» (Иркутск)

15 сентября «Омь-СибГУОР» — «Ангара»

16 сентября «Ангара» — «Сахалин»

18 сентября – полуфиналы

19 сентября – финалы.