Волейболистки иркутской «Ангары» выступят на Кубке Сибири и Дальнего Востока
Новый сезон начинается у женской волейбольной команды «Ангара» из Иркутска. На днях наши девчонки отправились в соседний Красноярск на финальный этап Кубка Сибири и Дальнего Востока. Турнир пройдет с 14 по 19 сентября в красноярском Доме спорта им. М. Дворкина.
- Участниками красноярского турнира станут восемь команд: «Сахалин» из Южно-Сахалинска, «Омь-СибГУОР» из Омска, «Приморочка» из Владивостока, «Тюмень-ТюмГУ» из Тюмени, «Олимп» из Куйбышева, Новосибирской области, а также хозяева площадки красноярский «Енисей», и молодежная команда «Енисей-2», - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.
Ну а пока, предлагаем ознакомиться с календарем игр нашей команды. Рассказываем, когда болеть за ВК "Ангара", и когда пройдут решающие матчи.
КОНКРЕТНО
Расписание игр
14 сентября: «Приморочка» (Владивосток) — «Ангара» (Иркутск)
15 сентября «Омь-СибГУОР» — «Ангара»
16 сентября «Ангара» — «Сахалин»
18 сентября – полуфиналы
19 сентября – финалы.